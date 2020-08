Homem que fez ataque racista a entregador já ofendeu pedreiros e seguranças, dizem vizinhos

O contabilista Mateus Abreu Almeida Prado Couto também já se envolveu em uma briga com segurança de um centro comercial localizado próximo ao condomínio em Valinhos edit

247 - O contabilista Mateus Abreu Almeida Prado Couto, 31 anos, que aparece em vídeo proferindo ataques racistas contra o entregador de aplicativo Matheus Pires, em condomínio em Valinho (SP), é reincidente em agredir trabalhadores.

Vizinhos do agressor disseram ao jornal O Globo que Mateus Couto protagonista de episódios anteriores de agressão a trabalhadores diversos, como pedreiros que atuam em obras no local. Ele também já se envolveu em uma briga com o segurança de um centro comercial localizado próximo ao condomínio.

"A perda de controle emocional e de seus atos é frequente, o que nos leva a questionar até mesmo seu estado de saúde", disse um dos vizinhos ao jornal, pedindo para não ser identificado.

No vídeo, que causou indignação nas redes sociais, o agressor, Mateus Couto, morador de um bairro de classe média alta, humilha o jovem negro. “Seu lixo, quanto você tira por mês, 2 mil reais? Não deve ter nem onde morar”, afirma.

Detido após o caso de racismo, Mateus Couto teria esquizofrenia. Informação foi dada pelo pai dele em processo que foi arquivado por falsa comunicação de roubo de carro feito por ele em 21 de março de 2019.

RACISTA ASQUEROSO! Ele aponta pro braço branco e fala “você tem inveja disso aqui”. pic.twitter.com/vm9fqCzAgO — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 7, 2020





