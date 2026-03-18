Igreja da Lagoinha fecha unidade em BH após prisão de pastor cunhado de Vorcaro

247 - A unidade Belvedere da Igreja Batista da Lagoinha, localizada em uma área nobre de Belo Horizonte, encerrou suas atividades no último domingo (15). O templo era liderado pelo empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e seu fechamento ocorre em meio ao avanço de investigações sobre um suposto esquema de fraudes bilionárias no Banco Master. As informações foram confirmadas à reportagem da Folha de S.Paulo pela assessoria de comunicação da igreja.

O encerramento das atividades acontece menos de duas semanas após Zettel voltar a ser preso em uma operação da Polícia Federal que apura a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. Segundo os investigadores, ele atuaria como operador financeiro de Vorcaro e se tornou peça central nas apurações.

Fechamento sem explicação oficial

Apesar da repercussão, a Igreja Batista da Lagoinha não informou os motivos do fechamento da unidade, inaugurada com destaque meses antes da primeira prisão de Zettel, ainda em 2025. A pastora Natalia Vorcaro, esposa de Zettel e apontada como responsável atual pelo templo, não respondeu aos questionamentos encaminhados pela reportagem até a publicação deste texto.

Em posicionamento anterior, a instituição afirmou que o pastoreio de Zettel era voluntário e restrito à unidade do Belvedere. A igreja também destacou que a Lagoinha Global funciona como uma rede de igrejas locais com lideranças independentes, “responsável pelas decisões administrativas e jurídicas” de cada templo.

O CNPJ da unidade, aberto em setembro de 2024, permanece ativo, tendo Zettel como presidente da entidade jurídica. Ele já havia sido afastado do cargo em novembro, “assim que surgiram as primeiras informações públicas relacionadas ao caso investigado”.

Vídeo de líder religioso repercute

No mesmo fim de semana do fechamento, um vídeo do pastor Luciano Barreto, uma das lideranças da Lagoinha, circulou nas redes sociais. Na gravação, feita na unidade de Alphaville, em São Paulo, ele pede perdão aos fiéis e menciona falhas na administração financeira. “Nós queremos pedir perdão pelas vezes onde o dinheiro não foi administrado com sabedoria para investir no reino de Deus”, afirmou.

A relação entre Vorcaro e a família Valadão, que lidera a Lagoinha, também ganhou atenção. Os vínculos incluem eventos familiares e religiosos, como o casamento entre Zettel e Natalia Vorcaro, celebrado pelo pastor André Valadão.

CPI amplia investigações sobre o caso Master

Enquanto isso, no âmbito político, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou novos requerimentos para aprofundar as investigações sobre o caso Banco Master. Entre as medidas, está o pedido de identificação dos beneficiários finais de fundos de investimento ligados ao banco e à Reag Investimentos, considerados peças-chave para rastrear possíveis fluxos de lavagem de dinheiro.

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), destacou a complexidade da apuração. “Um desafio imenso nesse trabalho de identificação desse fluxo de lavagem de dinheiro é chegar ao beneficiário final. Hoje você usa várias camadas de fundos para ocultar o verdadeiro destino e o verdadeiro dono do dinheiro”, explicou.

A comissão também aprovou a convocação de nomes ligados ao caso, como a empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro, além de dirigentes da empresa Prime Aviation, apontada como parte da estrutura investigada. Por outro lado, foram rejeitados pedidos de quebra de sigilo do ex-ministro Paulo Guedes e de convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

As investigações seguem em andamento e ampliam o cerco sobre o grupo ligado ao Banco Master, enquanto o fechamento da unidade da Lagoinha no Belvedere adiciona um novo capítulo às repercussões do caso no meio religioso e empresarial.