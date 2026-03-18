Master: advogado de Vorcaro se reúne com Mendonça e negocia delação premiada

247 - O novo advogado do banqueiro Daniel Vorcaro, José Luis Oliveira Lima, esteve reunido com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do chamado caso Master, para tratar de uma possível delação premiada envolvendo o empresário, informa Carla Araújo, do UOL.

O encontro teve como foco a viabilidade de um acordo de colaboração do banqueiro. Conhecido como “Juca”, o defensor tem histórico em negociações desse tipo, tendo atuado, por exemplo, na delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato.

A movimentação ocorre após mudanças na equipe de defesa de Vorcaro. Na semana anterior, os advogados Pierpaolo Bottini e Roberto Podval deixaram o caso, abrindo espaço para a nova estratégia conduzida por Oliveira Lima.

Paralelamente, há negociações em curso envolvendo a Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão já vinha tratando da possibilidade de delação com a defesa do banqueiro, embora as conversas ainda estivessem em estágio inicial.

Apesar disso, pessoas próximas às investigações avaliam que, neste momento, a chance de um acordo com a Polícia Federal pode ser maior. Isso se deve ao volume significativo de provas reunidas nas três fases da operação Compliance Zero, incluindo documentos e dispositivos eletrônicos que seguem sob análise das autoridades.

Outro elemento que influencia o cenário é o desgaste na relação entre o ministro André Mendonça e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A tensão aumentou após a PGR não endossar a prisão de Vorcaro, o que impactou a condução do caso no STF.

Com diferentes frentes de negociação em andamento e novas evidências sendo analisadas, o desfecho sobre uma eventual delação premiada do banqueiro segue em aberto no âmbito das investigações.