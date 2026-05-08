Influenciador bolsonarista é preso por suspeita de forjar furto

247 - O influenciador digital e ex-candidato a suplente de vereador no Rio de Janeiro Luan Lennon foi preso nesta sexta-feira (8), no Centro da capital fluminense, após uma ação que, segundo a polícia, simulava um furto de celular para gravação de conteúdo nas redes sociais. Além dele, outros dois homens acabaram conduzidos para a delegacia. As informações, divulgadas no Metrópoles, apontaram que o grupo produzia um vídeo em uma rua da região central da cidade. O estudante de direito registrava as imagens de dentro de um carro estacionado do outro lado da via.

Segundo o relato da ocorrência, Luan Lennon teria colocado um celular sobre o banco de um segundo veículo, que permanecia com o vidro aberto. A gravação buscava registrar o momento em que um pedestre supostamente tentaria pegar o aparelho.

Na sequência, o influenciador tentou dar voz de prisão ao homem abordado durante a encenação. A situação gerou tumulto e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

Populares acionaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que enviou equipes para atender a ocorrência. Os três envolvidos receberam autuação e seguiram para a 4ª Delegacia de Polícia, localizada na Praça da República.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de informações sobre a suposta encenação. Até o momento, não houve divulgação de novos detalhes sobre os procedimentos adotados pela polícia após o encaminhamento dos envolvidos à delegacia.