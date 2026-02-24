Inmet emite alerta de "grande perigo" para chuvas em Minas

247 - Minas Gerais enfrenta novos episódios de chuva intensa após os temporais registrados na madrugada desta terça-feira (24), com previsão de volumes ainda mais elevados nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “grande perigo” para acumulados significativos de precipitação, especialmente na Zona da Mata, no Vale do Rio Doce e nas regiões sul e sudoeste do estado, informa o G1.

Segundo o Inmet, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros por dia nessas áreas, ampliando o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso meteorológico permanece válido até o fim da semana e também abrange o litoral de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o extremo sul da Bahia, indicando um cenário de instabilidade persistente no Sudeste.

A cidade de Juiz de Fora é, até o momento, a mais impactada pelas chuvas. O município contabiliza 16 mortes e 440 pessoas desabrigadas. Diante da gravidade da situação, a prefeitura decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24). Imagens registradas na cidade mostram deslizamentos que atingiram imóveis, como no bairro Paineiras, onde terra invadiu prédios e residências.

Em Ubá, também na Zona da Mata mineira, seis pessoas morreram em consequência das chuvas e duas seguem desaparecidas. Na noite de segunda-feira (23), o transbordamento de um rio provocou alagamentos, deixando a Avenida Beira Rio completamente tomada pela água.

Alertas de risco hidrológico e geológico

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden) reforçou os avisos para Minas Gerais diante do volume expressivo de precipitação. Conforme o boletim mais recente, divulgado na madrugada desta terça-feira, Juiz de Fora e Belo Horizonte apresentam risco moderado para enxurradas e extravasamento de canais, devido à previsão de chuva entre moderada e intensa.

No caso dos deslizamentos, o risco é considerado alto em Juiz de Fora. O Cemaden detalha que “os acumulados registrados e a previsão de chuva, associados às áreas de alta suscetibilidade a esses processos, podem gerar cenários para a deflagração de deslizamentos em encostas”.

O nível de risco para deslizamentos é classificado como moderado em municípios como Teófilo Otoni, Governador Valadares, Belo Horizonte, Ipatinga, Barbacena e Pouso Alegre.

Os alertas emitidos pelo Cemaden são divididos em duas categorias: risco hidrológico e risco geológico. O primeiro envolve ocorrências como alagamentos urbanos e inundações de pequenos cursos d’água. Já o risco geológico está relacionado a deslizamentos de terra e quedas de barreiras.

Cada categoria pode ser classificada em três níveis. O nível moderado indica que o fenômeno não está descartado e, caso ocorra, tende a provocar impacto intermediário. O nível alto aponta elevada probabilidade de ocorrência, com potencial significativo de danos, recomendando ações preventivas e mobilização de órgãos de apoio. No grau muito alto, há grande chance de desastre com impactos severos, podendo ser necessário acionar sirenes, desocupar áreas vulneráveis e deslocar equipes de atendimento para as regiões de risco.