Internada em Niterói, filha de Lula passa bem

247 - A filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lurian Cordeiro Lula da Silva, permanece internada em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, após sentir um mal-estar no peito no fim de semana, segundo o jornal O Globo.

Lurian deu entrada na unidade de saúde no sábado e continua em observação nesta segunda-feira (17). Ela está consciente e apresenta evolução positiva.

A jornalista, que também atua como coordenadora de Direitos Humanos do PT em Sergipe, procurou atendimento após perceber um incômodo na região do peito. O episódio teria ocorrido depois de um “abalo emocional” no sábado (15), o que levou a equipe médica a encaminhá-la ao setor de cardiologia. O nome do hospital e detalhes do diagnóstico não foram divulgados pela família, que optou por manter discrição sobre o quadro clínico.