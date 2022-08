Ivan Valente: 'Alexandre Ramagem deve explicações. Basta de aparelhamento do Estado para acobertar a familícia'

"Vamos acionar o Ramagem no MP", afirmou o deputado do PSOL-SP sobre o ex-diretor da PF edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL) defendeu, nesta terça-feira (30), que o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem explique acusações de tráfico de influência da família Bolsonaro em investigações da Polícia Federal (PF).

"Escândalo! Abin atrapalhou investigação contra Jair Renan Bolsonaro. Essa investigação da PF teve origem numa ação do nosso mandato na PGR. Vamos acionar o Ramagen no MP e convocar o presidente da Abin na Câmara. Basta de aparelhamento do Estado para acobertar crimes da familicia", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com as investigações, Allan Lucena, preparador físico de Jair Renan, afirmou à Polícia Militar que estava sendo perseguido. A PM parou um carro e o motorista se identificou como Luiz Felipe Barros Felix. Em depoimento, Felix afirmou trabalhar sob ordens de Ramagem, comandante da homem de confiança de Jair Bolsonaro (PL).

A agente afirmou que tinha como objetivo conseguir informações sobre um carro doado a Jair Renan e ao personal trainer, avaliado em R$ 90 mil, que teria sido dado por um empresário capixaba, interessado em ter acesso ao governo. "O objeto de conhecimento era para saber se os informes que pudessem trazer risco à imagem ou à integridade física do presidente eram verdadeiros ou não”, afirmou o agente.

Outro motivo da investigação é que Jair Renan e o seu preparador físico porque os dois ajudaram a marcar uma reunião com um empresário do Espírito Santo e o então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O sindicato de servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmou que suspeitos de interferência na PF entraram na Abin em cargos comissionados.

