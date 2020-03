Janaina Paschoal a Mandetta: “Deixe ao Presidente o ônus de te demitir, se não suportar sua luz”

"Deixe ao Presidente o ônus de te demitir, se não suportar sua luz. Não abandone o barco, apesar do Capitão”, afirmou a deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) no Twitter edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) aconselhou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a resistir à pressão e continuar no cargo, em decorrência da crise na saúde pública por causa do coronavírus.

“Conselho ao Ministro Mandetta: Ministro, não importa a pressão, siga firme em seu cargo, fazendo o bom trabalho que vem desempenhando até o momento, siga tecnicamente. Deixe ao Presidente o ônus de te demitir, se não suportar sua luz. Não abandone o barco, apesar do Capitão”, escreveu a parlamentar no Twitter.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (25), Bolsonaro afirmou que irá se reunir com Mandetta, para impor um “isolamento vertical”. O objetivo é isolar somente as pessoas idosas ou com comorbidades.

O ministro poderá colocar o cargo à disposição se for pressionado por Bolsonaro a adotar uma postura mais flexível no combate ao coronavírus.

