Janones: 'bolsonarismo soca abaixo da cintura'

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou nesta quinta-feira (20) que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) são desleais, "golpeando abaixo da linha da cintura". A entrevista foi concedida ao portal Uol.

"Eles [bolsonaristas] baixaram [o nível da campanha] e nos chamaram para discutir naquele ringue. É como eu subir em um ringue com um lutador e o juiz dizer que não pode dar golpe abaixo da cintura. Aí o lutador do lado de lá começa a me socar abaixo da cintura. O que eu vou fazer? Vou continuar batendo acima da cintura e vou ser nocauteado? Eles não foram parados e utilizam todas as técnicas possíveis para construir a narrativa deles".

"Eles são experts em emular a realidade, eu não divulguei nenhuma fake news. Eu faço questionamentos e provocações", acrescentou.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), confirmou a intenção do governo em questionar Janones no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por causa de críticas feitas pelo deputado contra o bolsonarismo. A presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), criticou o que chamou de "ditadura bolsonarista".

