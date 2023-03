Jean Wyllys: narrativas do Estadão e da mídia tradicional sobre o suposto plano do PCC contra Moro 'são suspeitíssimas'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT-SP) criticou o jornal O Estado de S.Paulo e outros veículos da mídia tradicional após a repercussão da Operação Sequaz, da Polícia Federal (PF), que prendeu na última quarta-feira (22) suspeitos de planejar sequestro e assassinato de autoridades públicas, como o senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

"Tudo as narrativas do @Estadao e demais veículos da 'mídia tradicional' que envolvem esse ex-juiz corrupto e burro são suspeitíssimas! Suspeitíssimas! Tudo soa como propaganda ruim para vender um produto estragado e fora da validade", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

O Conjur, maior site jurídico do País, vários juristas brasileiros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falaram em armação de Sergio Moro para tentar associar o PT ao plano de criminosos.

*Todas as narrativas March 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.