Júri de PMs acusados no caso Gritzbach é remarcado para fevereiro de 2027

247 - O julgamento dos três policiais militares acusados de participação na execução do empresário Vinícius Gritzbach foi remarcado para o período entre 22 e 27 de fevereiro de 2027. O júri começou na segunda-feira (22), mas foi interrompido depois que a defesa dos réus abandonou o plenário durante a sessão. Com isso, o conselho de sentença foi dissolvido, tornando necessária a realização de um novo julgamento.

Segundo o SBT News, inicialmente a previsão era de que o júri tivesse duração de cinco dias. Ao longo do processo, estavam previstas as oitivas de 21 testemunhas. O processo apura a participação do tenente Fernando Genauro da Silva, do cabo Denis Antônio Martins e do soldado Ruan Silva Rodrigues na morte de Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 8 de novembro de 2024.

Os três policiais militares permanecem presos. Além da acusação pela morte de Gritzbach, eles também respondem pelo homicídio do motorista de aplicativo Celso Novais, atingido durante o ataque, e pelos ferimentos causados em outras duas pessoas, atingidas por estilhaços dos disparos.

Delação antecedeu assassinato

Antes de morrer, Vinícius Gritzbach havia firmado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. No acordo, comprometia-se a apresentar informações envolvendo integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e policiais corruptos.

Gritzbach também era investigado por homicídio e apontado como integrante do núcleo financeiro da organização criminosa, com atuação ligada à lavagem de dinheiro.