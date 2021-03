Justiça de SP impede flexibilização do isolamento em Bauru, de prefeita bolsonarista

O TJ-SP negou recurso da cidade de Bauru contra as medidas de isolamento social determinadas pelo Plano São Paulo, do governo estadual. O embate entre a prefeita bolsonarista de Bauru, Suéllen Rosim, e o governo João Doria ocorre há meses edit

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da cidade de Bauru contra as medidas de isolamento social determinadas pelo Plano São Paulo, do governo estadual.

Na segunda-feira, 15, todo o estado entrou na fase emergencial, com regras ainda mais restritivas do que a fase vermelha. Em todos os municípios, além das restrições da fase vermelha, há também proibição para o uso de parques, escolas entraram em recesso e apenas o serviço essencial tem autorização para funcionar.

A Prefeitura de Bauru, da bolsonarista Suéllen Rosim (Patriota), entrou com um recurso após a Procuradoria-Geral de Justiça conseguir uma liminar obrigando a cidade a seguir as regras do governo estadual, de João Doria (PSDB). A bolsonarista editou uma lei autorizando a abertura de manicures, academia e buffets adultos e infantis. Com a decisão da Justiça de São Paulo, a cidade será obrigada a cumprir o Plano São Paulo.

Interior que flexibilizar isolamento

Além de Bauru, a cidade de Taquaritinga também buscou descumprir as regras do governo do estado, e editou decreto para permitir o funcionamento de estabelecimentos como bares e restaurantes, com atendimento para retirada de produtos na porta. A fase emergencial, entretanto, só autoriza entregas. Também em Itápolis, buscou-se relaxar a quarentena.

Em Taquaritinga, o PSDB governa numa coalizão com PSL,PSD, PL, e PTB. Já em Itápolis quem comanda é o PP, com PL, PROS, PV e SOLIDARIEDADE.

Diante das medidas nos municípios do interior paulista, nesta semana, a Procuradoria-Geral de Justiça conseguiu liminares para impedir que cidades do interior flexibilizassem as regras do Plano.

Prefeita bolsonarista de Bauru pede “Fora, Doria”

O embate entre a prefeita bolsonarista de Bauru, Suéllen Rosim, e o governo João Doria ocorre há meses. O governador chamou a prefeita de “negacionista”, que estava fazendo "vassalagem para o presidente Jair Bolsonaro, visitando-o no Palácio do Planalto em vez de proteger a população de Bauru e defender a vida e a saúde de seus habitantes".

Já Suéllen participou de uma manifestação na cidade com o dono da Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang, na qual os manifestantes pediam “Fora, Doria” e se colocavam contra o lockdown.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.