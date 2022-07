Justiça do Rio torna réu terrorista que jogou bomba em evento de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O responsável por jogar uma bomba caseira em evento do ex-presidente Lula (PT) no Rio, André Stefano Dimitriu Alves de Britto, foi tornado réu pela Justiça do estado por crime de explosão nesta sexta-feira (15), após denúncia do Ministério Público. A informação é do portal Metrópoles.

O juiz Tiago Fernandes de Barros, na decisão de hoje, respaldou os pedidos da polícia e do MP-RJ para quebrar o sigilo de dados telemáticos e telefônicos do terrorista, a fim de descobrir possíveis cúmplices no crime: “A medida pleiteada se mostra necessária, não havendo outro meio legal disponível para apuração do crime em tela.”

O MP-RJ, por meio da Promotoria de Justiça do Rio, havia enfatizado a necessidade de dar uma 'resposta dura' a este tipo de atentado contra manifestações políticas: "É importante que haja uma resposta dura a quaisquer atos que atentem contra a vida e a integridade física dos apoiadores de qualquer um dos possíveis candidatos, com o fim de coibir novos atos desta natureza, bem como o recrudescimento da violência física, à medida que o pleito se aproxima."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE