Justiça do RJ rejeita ação de vereador bolsonarista contra Leonel de Esquerda

247 - A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou nesta segunda-feira (23) a ação movida pelo vereador Dr. Rogério Amorim (PL) contra Leonel de Esquerda (PT). A iniciativa do parlamentar bolsonarista ocorreu após Leonel questioná-lo ao citar uma matéria publicada pelo jornal O Globo em agosto de 2022. A reportagem relatava repasses de R$ 5 milhões da Cedae ao Ceperj, realizados pela Secretaria de Defesa do Consumidor, então chefiada por Amorim.

O processo buscava impedir que o petista retomasse o tema em plenário, além de exigir retratação pública e indenização por danos morais. A juíza responsável pelo caso negou todos os pedidos do autor. A defesa de Leonel de Esquerda foi conduzida pelo advogado Carlos Nicodemos. O processo judicial ocorreu após análise prévia do episódio pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal, que, em dezembro de 2025, decidiu encerrar a denúncia sem dar prosseguimento.

Tentativa de perseguição política

Leonel classifica a ação judicial como mais uma tentativa de perseguição política da extrema-direita. Ele relembra a agressão sofrida em setembro de 2024, durante a campanha eleitoral, quando foi atingido com um chute pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (União), ficando desacordado, com fraturas no rosto e precisando de dois dias de internação.

"O que incomoda é a existência de um mandato que faz oposição consistente ao bolsonarismo e cobra explicações sobre o uso de recursos públicos. Tentaram me impedir de disputar uma eleição e agora buscam limitar minha atuação parlamentar, mas ninguém irá calar a voz do meu eleitor", afirmou Leonel de Esquerda.