Leonel de Esquerda se coloca como pré-candidato a deputado estadual

247 - Na linha de frente contra o bolsonarismo há mais de uma década, o vereador Leonel de Esquerda colocou seu nome à disposição do PT como pré-candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Antes mesmo de assumir mandato no Legislativo carioca, ele já ganhava visibilidade ao debater publicamente com lideranças e eleitores ligados ao campo da extrema-direita, como Gabriel Monteiro, Carlos Jordy e Alexandre Ramagem.

Em 2023, também confrontou o senador e hoje pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro sobre o caso das rachadinhas, em um vídeo que alcançou milhões de visualizações e circulou amplamente pelo país. O ex-presidente Jair Bolsonaro atuou sistematicamente em seu governo para blindar o filho e engavetar as investigações.

Desde que passou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, Leonel mantém o mesmo tom de enfrentamento à extrema-direita, se consolidando como nome de oposição ao bolsonarismo e esperança da esquerda. No parlamento, passou a questionar diretamente o ex-colega de Casa Carlos Bolsonaro e outros membros da ultradireita. Em alguns momentos, segundo relata, houve tentativas de intimidação por parte de integrantes do PL, incluindo representações no Conselho de Ética.

Além de seguir atuando no enfrentamento político a esse campo ideológico, o vereador pretende ampliar o debate sobre segurança pública, área que considera uma das mais urgentes para o estado. Em sua avaliação, o Rio de Janeiro precisa discutir um novo modelo para lidar com a violência, indo além de operações pontuais e atacando as causas estruturais do problema.

“O estado precisa investir em inteligência, prevenção e políticas públicas que dialoguem com as periferias. A megaoperação realizada no ano passado teve unicamente o intuito eleitoral. Segurança pública não pode continuar sendo tratada com demagogia, mas sim com investimentos estruturantes na nossa juventude”, afirmou.