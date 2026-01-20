Justiça solta motorista bêbado que matou um homem e feriu outras duas pessoas

247 - A Justiça concedeu liberdade provisória a Jean Henrique Pimentel Alves, de 24 anos, com a imposição de medidas cautelares, pagamento de fiança equivalente a cinco salários mínimos e suspensão do direito de dirigir. O motorista dirigia embriagado e atropelou três pessoas em frente a uma adega na Avenida Imperador, na Vila Jacuí, Zona Leste de São Paulo.

Uma pessoa morreu na hora - Cosme Conceição Borges, de 42 anos. Outras duas pessoas estão internadas em um hospital. Pimentel foi preso em flagrante por lesão corporal e homicídio culposo, mas responderá pelo crime em liberdade.

O suspeito fez o teste do bafômetro, e foi constatado que ele tomou bebida alcoólica antes de dirigir. Após o atropelamento, testemunhas impediram que o motorista, identificado como Jean, fugisse do local.