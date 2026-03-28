Kassab exige saída de Ramuth para manter chapa com Tarcísio

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a permanência de Felício Ramuth como vice em uma eventual chapa de reeleição dependerá de sua saída do partido. A posição foi apresentada durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, na quinta-feira (26), e indica um impasse interno na sigla.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Kassab deixou claro que o PSD seguirá apoiando a candidatura de Tarcísio ao governo paulista, independentemente de manter ou não a vaga de vice. No entanto, condicionou a repetição da atual dobradinha à desfiliação de Ramuth.

De acordo com relatos de integrantes do partido, o dirigente apontou ao governador que o vice-governador criou um ambiente de desgaste com lideranças estaduais e, principalmente, nacionais da legenda. A avaliação interna é de que sua movimentação política recente contribuiu para tensionar as relações dentro do PSD.

Ainda segundo esses relatos, Ramuth tem se apresentado nos últimos meses como pré-candidato ao governo de São Paulo, adotando uma postura de autonomia em relação ao grupo político. Ele também teria se reunido com marqueteiros e lideranças políticas para estruturar uma possível candidatura própria, o que foi interpretado como sinal de um projeto independente.

Apesar das críticas ao vice, Kassab elogiou a gestão de Tarcísio de Freitas à frente do governo paulista e agradeceu pela oportunidade de ter exercido o cargo de secretário de Governo. O presidente do PSD também projetou o futuro político do governador, indicando que o vê como potencial candidato à Presidência da República a partir de 2030.