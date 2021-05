Leia a íntegra dos depoimentos da modelo e de amigos de MC Kevin

O funkeiro morreu ao cair do 5ª andar de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Caso está sendo investigado edit

Metrópoles - Após a trágica morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, a modelo que estava com ele no momento do acidente, Bianca Dominguez, e amigos do cantor prestaram depoimento à polícia. MC Kevin caiu do 5ª andar de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e não resistiu.

À polícia, Bianca contou que conheceu MC Kevin e os amigos em um quiosque na praia em frente ao hotel onde o artista estava hospedado. Após um tempo, foi convidada para fazer sexo com ele. O cantor teria ficado preocupado com a possibilidade de que sua esposa, Deolane Bezerra, encontrasse os dois no local, e teria tentado pular para a varanda do andar de baixo.

Leia a íntegra dos depoimentos:

Bianca Dominguez – modelo que estava com MC Kevin no momento do acidente. Ela teria sido chamada para manter relações sexuais com ele e outro amigo do cantor.





MC VK – amigo mais próximo de MC Kevin, que estava com ele no momento do acidente.





Jhonatas Cruz – amigo de MC Kevin, que esteve com ele no quarto de hotel onde ocorreu o acidente, mas deixou o local antes do ocorrido.





Lucas Pombal – amigo de MC Kevin, que não estava com ele no hotel onde ocorreu o acidente.

