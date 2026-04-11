Letalidade policial cresce em São Paulo e dispara na baixada santista em 2026

247 - A letalidade policial voltou a crescer em São Paulo no início de 2026, mantendo uma trajetória de alta observada desde o ano passado. Nos meses de janeiro e fevereiro, ações de policiais militares e civis resultaram em 130 mortes, o equivalente a uma média de duas por dia, com aumento de 41% em comparação ao mesmo período de 2025.

O avanço ocorre após um trimestre anterior marcado por recorde histórico. Entre outubro e dezembro de 2025, foram registradas 276 mortes em intervenções policiais, o maior número desde o início da série histórica, em 1996. Mesmo sem a realização de uma operação específica de grande escala neste ano, os dados atuais se aproximam de períodos anteriores marcados por ações concentradas.

A Baixada Santista aparece como principal vetor desse crescimento. A região registrou 23 mortes provocadas por policiais no primeiro bimestre de 2026, contra seis no mesmo intervalo do ano anterior — uma alta de 283%. Os casos se concentram em cidades como Guarujá, Santos e Cubatão, incluindo episódios com múltiplas vítimas em um único evento, como os ocorridos em 23 de janeiro e 30 de janeiro.

Os números se aproximam dos registrados durante operações policiais realizadas em anos anteriores, que tiveram forte impacto nas estatísticas de letalidade. No entanto, diferentemente daqueles períodos, o crescimento atual ocorre de forma mais distribuída, sem concentração em uma única ação.

Ao mesmo tempo, indicadores gerais de criminalidade apresentam queda no estado. O número de homicídios dolosos somou 392 casos no primeiro bimestre, uma redução de 7,5% em relação a 2025 e o menor patamar já registrado para o período. Roubos e furtos também recuaram, alcançando níveis historicamente baixos. Em sentido oposto, os feminicídios seguem em alta, com 56 ocorrências — o maior volume desde 2018.

Entre os casos registrados está o de 5 de janeiro, na Brasilândia, zona norte da capital, quando um policial militar de 37 anos matou um jovem de 21 anos após uma discussão de trânsito. De acordo com o boletim de ocorrência, não foi encontrada arma com a vítima. O agente se apresentou posteriormente e foi preso.

A atuação de unidades especializadas da Polícia Militar aparece de forma recorrente nos registros. A Rota, considerada tropa de elite, foi responsável pelo maior número de mortes em 2025, com 67 casos. Em 2026, até fevereiro, já foram contabilizadas 22 ocorrências envolvendo policiais da unidade, o que indica tendência de manutenção do ritmo elevado.

Os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep) também têm participação relevante nas ocorrências com desfecho letal, ampliando a presença dessas unidades em diferentes regiões do estado.