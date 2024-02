Lula alerta população do Rio e apoia Paes: 'não dá mais para votar em imbecil'

Presente no evento, prefeito do Rio fez um discurso elogioso a Lula edit

247 - O presidente Lula fez um alerta à população do Rio de Janeiro para que não vote mais em candidatos a prefeito que sejam 'imbecis', enquanto o PT negocia a vaga de vice na chapa do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), para as eleições municipais deste ano.

'Espero que vocês saibam fazer essa diferença entre quem trabalha e faz as coisas e quem fala bobagem e faz muita asneira. Tem muita gente mentindo nesse país. Precisamos aprender a lição. Não podemos mais votar no imbecil que mais faz bobagem. Temos que saber que escolhe para vereador e prefeito, porque é essa gente que vai mudar a qualidade de vida da gente', disse Lula na inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, no Rio, nesta sexta-feira (23).

Lula ainda fez elogios à gestão de Paes à frente da Prefeitura do Rio: 'Por isso foi importante a volta do Eduardo Paes, para que construamos as coisas que o povo precisa. O povo não pode depender de um transporte vagabundo. Essa entrega mostra que a Prefeitura tem compromisso com o Rio de Janeiro. Vocês sabem da minha amizade com ele. Quanto melhor estiver o Rio, melhor estará o Brasil'.

Presente no evento, Paes fez um discurso elogioso a Lula e agradeceu ao presidente pelo apoio da gestão federal à capital fluminense.

