Lula após assassinato de Benedito Cardoso por bolsonarista: "o Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse País"

O candidato do PT à Presidência da República escreveu uma mensagem de solidariedade à família de um apoiador dele e que foi vítima de homicídio por causa de uma discussão política edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (9) pelo Twitter que a "intolerância tirou mais uma vida" no Brasil. O petista comentou o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto a facadas por um bolsonarista na Bahia.

"É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito", escreveu o parlamentar no Twitter.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comentou o homicídio e criticou Jair Bolsonaro (PL).

— Lula 13 (@LulaOficial) September 9, 2022

