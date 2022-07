Lula chega ao Rio em meio a disputas entre candidatos de esquerda

Esperança é que o ex-presidente consiga desatar o nó entre Freixo, Rodrigo Neves, Molon e Ceciliano, tal como fez em São Paulo, no impasse entre Haddad e França edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) desembarca nesta quarta-feira (6) no Rio de Janeiro no ápice das disputas entre candidatos de esquerda no estado.

O pré-candidato ao governo pelo PSB, Marcelo Freixo, é o esquerdista com melhor desempenho nas pesquisas eleitorais, mas encara um movimento de apoio à candidatura de Rodrigo Neves, do PDT, que manifestou publicamente voto no ex-presidente Lula (PT).

Para o Senado, a disputa se dá entre Alessandro Molon (PSB) e André Ceciliano (PT). O PT condiciona o apoio a Freixo à retirada da candidatura de Molon. Desta forma, o PSB ficaria com a pré-candidatura ao governo do estado e o PT com o nome ao Senado.

Para garantir o apoio, Freixo pressiona Molon a desistir. Este, por sua vez, expressou publicamente insatisfação com a postura do correligionário. Molon aparece à frente de Ceciliano nas pesquisas eleitorais, atrás de Romário (PL), Cabo Daciolo (PDT) e empatado com Daniel Silveira (PTB).

Lula, portanto, chega ao Rio de Janeiro com a missão de aparar as arestas e pôr fim ao impasse que divide a esquerda no estado. A esperança é que o ex-presidente, como fez em São Paulo, tenha um papel central para desatar o nó entre Freixo, Neves, Molon e Ceciliano.

Em São Paulo, o petista está perto de juntar em uma única chapa o ex-ministro Fernando Haddad (PT), o ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD).

