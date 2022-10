Lula concentra agendas no Estado de SP esta semana e vai a Minas e Rio na próxima

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai concentrar a campanha nesta primeira fase do segundo turno na região Sudeste, onde sua votação foi inferior ao esperado na primeira rodada de votação .

De acordo com o coordenador de comunicação da campanha, Edinho Silva, o final desta semana terá agenda em São Bernardo do Campo (SP), berço político de Lula e do PT, na quinta-feira, em outra cidade da região metropolitana de São Paulo na sexta-feira e em Campinas, no sábado. Na próxima semana Lula deve ir a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro.

“Nossa prioridade é percorrer o Brasil inteiro, o presidente vai viajar bastante. Mas nesse momento a concentração vai ser no Sudeste”, disse Edinho.

No primeiro turno, Lula venceu em Minas por uma diferença de pouco mais de 5 pontos percentuais, a mesma que obteve nacionalmente. No entanto, era esperada uma diferença maior , e a avaliação da campanha é que há espaço para crescer no Estado.

Lula também teve resultados piores que o esperado em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde ficou atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesses primeiros dias, no entanto, a campanha tem se concentrado em conversas para obter novos apoios nessa reta final. Nesta terça, o PDT já anunciou que estará com Lula no segundo turno e a campanha espera uma manifestação de Ciro Gomes.

Também se espera uma conversa de Lula e Simone Tebet (MDB) nas próximas horas, e o PT tenta conversar com o PSDB, apesar dos sinais em São Paulo por enquanto não serem favoráveis.

