Lula e Alckmin posam com Ceciliano em meio à disputa com Molon por candidatura ao Senado

Ex-presidente e seu aliado estão no Rio de Janeiro enquanto a esquerda busca um acordo entre candidaturas ao senado e ao governo do estado edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) e o candidato a vice-presidente em sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), posaram nesta quarta-feira (6) para uma foto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT).

No contexto atual, a imagem representa mais que somente uma foto. Ceciliano é candidato ao Senado pelo PT, que por sua vez apoia formalmente a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) para governador.

>>> Lula chega ao Rio em meio a disputas entre candidatos de esquerda

No entanto, Alessandro Molon (PSB) mantém sua candidatura também ao Senado, quebrando, segundo aliados de Ceciliano, um acordo nacional entre PT e PSB que garantia aos petistas o direito de indicar o nome que concorreria ao Senado.

A foto de Lula e Alckmin com Ceciliano, portanto, sinaliza o apoio da dupla a Ceciliano na disputa contra Molon.

