Lula e Kalil terão encontro no Triângulo Mineiro

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na próxima quarta-feira (15) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (MG), onde participará de ato público às 17h, na Centro Universitário do Triângulo (Unitri), ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin e do pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD). Depois de Uberlândia, Lula irá para Natal (RN), Maceió (AL) e Aracaju (SE).

Também participarão do evento os pré-candidatos a vice-governador de MG, André Quintão (PT), e ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), além da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e dos coordenadores o movimento Vamos Juntos pelo Brasil em Minas, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) e Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O evento terá transmissão ao vivo pelas redes sociais de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

A pesquisa Datatempo, divulgada nesta terça-feira (7), apontou que, entre os eleitores mineiros, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com quase 17 pontos percentuais, à frente de Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 30 de maio, apontou Kalil em segundo lugar, com 29% dos votos, atrás do atual governador Romeu Zema (Novo), com 43%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro levantamento, do Paraná Pesquisas, mostrou que o apoio de Lula aumenta para 34,6% a intenção de votos dos eleitores que disseram votar no ex-prefeito. Atrás de Kalil, ficou Zema (33,1%), que tem apoio de Felipe D’Avila (Novo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE