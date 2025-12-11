Lula ironiza Zema, desafia rivais e aponta direita sem rumo: "eles perderão"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nesta quinta-feira (11) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após ele ter feito uma provocação ao governo federal ao comer uma banana com casca diante das câmeras. Em entrevista a uma emissora mineira, Lula desafiou o governador a trocar gestos performáticos por contato real com a população, sugerindo que ele comece por um simples “pão com mortadela”.

"O governo dele que é uma bomba relógio, passou 8 anos sem pagar dívida, e resolvemos o acordo com ajuda do [senador Rodrigo Pacheco], o Propag, e agora vai ter que investir. Esse tipo de gente que come banana com casca na internet não dá certo na hora da verdade", disse Lula, ao referir-se ao programa federal de renegociação de dívidas estaduais, o Propag.

"Prefiro comer um pão com mortadela a uma banana com casca", emendou.

Sobre o cenário eleitoral de 2026, Lula se mostrou confiante. Ele lidera todas as pesquisas de opinião. "Eles perderão. Quem inventa muito nome é porque não tem nenhum", disse, ao destacar os avanços sociais do governo