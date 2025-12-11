Lula destaca ações e investimentos federais em Minas Gerais

247 - Em entrevista concedida à TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou um panorama amplo das ações federais destinadas ao estado. Ao longo da entrevista, Lula detalhou investimentos, retomadas de políticas públicas e iniciativas de diversas áreas, destacando que Minas Gerais tem recebido uma atenção especial em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

Obras e investimentos nas rodovias mineiras

Lula ressaltou que os investimentos federais em estradas do estado cresceram expressivamente desde o início de sua gestão. Segundo ele, o governo anterior destinava R$ 270 milhões anuais às rodovias mineiras, valor que subiu para R$ 833 milhões. O presidente afirmou que 95% das rodovias federais em Minas já contam com plano de manutenção e reformas.

Ele citou também a importância da BR-381, a Fernão Dias, cuja concessão está em processo de leilão. “O ministro Renan Filho (Transportes) está aqui em Minas Gerais e vamos fazer um leilão na Bolsa de Valores e uma parceria com uma empresa privada que vai investir R$ 14 bilhões na BR-381 para que, no futuro, a gente a transforme em uma estrada merecedora da qualidade do povo de Minas Gerais”, afirmou.

Expansão do Mais Médicos e especialistas

Lula explicou que a retomada do Mais Médicos reconstruiu a rede de atendimento em regiões afastadas e municípios pequenos. “As coisas estão acontecendo em Minas. O Mais Médicos, quando cheguei à Presidência, tinha apenas 1.105 médicos. Hoje, temos 2.300 médicos, 119% de aumento, porque não é possível que as pessoas morram porque não têm atendimento”, declarou.

O presidente também destacou o programa Agora Tem Especialistas, criado para acelerar o acesso a consultas, exames e cirurgias eletivas. “Estamos trabalhando forte porque queremos que o povo, ao fazer a primeira consulta e detectar que tem uma doença, tenha a segunda consulta imediatamente e não fique esperando onze, doze, treze meses ou morra sem acesso ao especialista”, disse.

Ele mencionou ainda o avanço no atendimento odontológico móvel. “Estamos com 800 ambulâncias transformadas em cabines odontológicas andando pelo país para que possam fazer tratamento de canal, obturação, prótese. E na hora”, afirmou. Lula lembrou também que a Farmácia Popular segue distribuindo gratuitamente 41 tipos de medicamentos de uso contínuo.

Educação: incentivo à permanência dos jovens

Durante a entrevista, Lula defendeu o impacto do Pé-de-Meia, programa voltado à permanência estudantil no ensino médio. Ele destacou que 4 milhões de jovens são beneficiados em todo o país, incluindo 353 mil estudantes mineiros. “Aqui em Minas Gerais, 353 mil jovens recebem o incentivo para que não desistam do ensino médio para ir trabalhar. Queremos que eles estudem”, afirmou.

Segurança pública e enfrentamento à violência

Lula aproveitou a conversa para enfatizar a necessidade de reorganizar o sistema de segurança pública e explicou que a proposta em tramitação na Câmara pode redefinir o papel federal no setor. Ele citou a possibilidade futura de criação de um Ministério da Segurança Pública.

O presidente condenou ainda a violência contra a mulher, defendendo mudança de comportamento social. “A violência contra a mulher não é problema da mulher, é problema do homem. É o homem que tem que parar de ser violento. Tem que parar de ser machista, de achar que é dono da parceira”, afirmou. “Precisamos levar a discussão para a porta da fábrica, para a porta do comércio, do banco, para as ruas.”

Caravana Federativa e aproximação com municípios

Lula antecipou também a agenda da Caravana Federativa em Belo Horizonte, iniciativa criada para aproximar prefeitos e governadores das ações e obras federais. Ele destacou que a proposta foi idealizada e posta em prática por Alexandre Padilha durante sua passagem pelo Ministério das Relações Institucionais.

Segundo o presidente, o formato facilita o atendimento direto às demandas locais. “Estamos fazendo uma exposição, com vários ministérios, bancos, por volta de 1.500 pessoas participando, várias prefeituras, as pessoas vêm, fazem pedidos, um novo contrato, ou seja, é efetivamente um mutirão de democracia”, explicou.

Retomada de programas sociais e avanços nacionais

Lula também celebrou a retirada mais recente do Brasil do Mapa da Fome, resultado que ele atribui a políticas sociais retomadas desde 2023. “Quando voltei em 2023 tinha 33 milhões de pessoas passando fome e em dois anos e meio acabamos com a fome outra vez”, disse.

Ele lembrou ainda a retomada do Minha Casa, Minha Vida, projetando a contratação de 2 milhões de moradias até o fim do ano, além da reativação de milhares de creches e escolas que estavam paralisadas.