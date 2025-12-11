Lula mantém apoio a Pacheco para disputar o governo de MG

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que continua determinado a convencer Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a disputar o governo de Minas Gerais em 2026. O pleito é considerado estratégico para a construção de seu palanque nacional.

"Eu disse pro Pacheco: 'Cara, eu tô te pedindo para você me ajudar a ganhar as eleições para a Presidência da República. Você será governador do segundo estado mais importante do Brasil. Você pode fazer a diferença nesse processo eleitoral. Ele relutou, relutou, mas ele pensa que eu desisti, eu não desisti'", disse Lula durante uma entrevista a veículos de comunicação de Minas Gerais, de acordo com a Folha de São Paulo.

Resistência de Pacheco e disputa interna por cargos

Apesar da insistência do presidente, Pacheco já sinalizou que não pretende disputar o governo mineiro. O senador também havia sido cotado para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, mas Lula acabou indicando Jorge Messias para o posto.

Críticas diretas ao governador Romeu Zema

Durante a entrevista, Lula reagiu às declarações do governador Romeu Zema (Novo), que recentemente classificou a gestão federal como uma “bomba-relógio”. O presidente respondeu afirmando que o próprio governo mineiro ampliou a dívida estadual. "Quando ele olha e fala que meu governo é uma bomba-relógio, ele deve estar olhando pro governo dele. Porque ele pegou esse governo com uma dívida de cento e poucos bilhões [de reais] e deixou com 200 e poucos bilhões. Ele passou oito anos sem pagar dívidas. E quem fez o acordo pra resolver o problema da dívida de Minas fomos nós", disse, referindo-se ao Propag, programa que organiza o pagamento das dívidas estaduais.

A disputa pelo eleitorado mineiro

Lula também comentou os embates digitais e insinuou que o próximo ciclo eleitoral colocará à prova a real força política de Zema. "Essas pessoas que vivem de gracinha na internet, que ficam inventando... isso não vai dar certo", disse. "Se o Seu Zema é candidato a presidente no ano que vem, é hora da verdade. A gente vai ver o que ele fez por Minas e o que eu fiz", ressaltou mais à frente.