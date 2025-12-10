Marília Campos e Alexandre Silveira lideram disputa pelo Senado em Minas

247 - A corrida pelo Senado em Minas Gerais tende a ser uma das mais competitivas do país em 2026, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (10). Os dados foram apresentados pelo instituto Real Time Big Data e revelam um cenário bastante fragmentado entre os nomes cotados para a disputa.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera com 17% das intenções de voto. Ela é seguida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que aparece com 13%. Logo atrás, o senador Carlos Viana (Podemos) e o ex-deputado federal Marcelo Aro (PP) registram empate técnico, ambos somando 12%.

Entre os demais nomes citados, o deputado federal Domingos Sávio (PL) tem 7%, enquanto Áurea Carolina (PSOL) aparece com 6%. Euclydes Pettersen (Republicanos) marca 3%. A pesquisa aponta ainda 13% de votos nulos ou em branco e um contingente de 17% de eleitores indecisos ou que preferiram não responder.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 8 e 9 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi realizado sob supervisão de Douglas Porto.