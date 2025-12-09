Lula supera Tarcísio e os principais nomes bolsonaristas no 1º turno, aponta pesquisa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa presidencial em 2026 em todos os cenários divulgados pela pesquisa Ipsos/Ipec desta terça-feira (9).

O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de dezembro, em 131 municípios. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos.

Cenário 1:

Lula (PT): 38%;

38%; Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%;

17%; Ratinho Júnior (PSD): 9%;

9%; Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;

5%; Romeu Zema (Novo): 5%;

5%; Branco/nulo: 19%;

19%; Não sabem/não responderam: 8%.

Cenário 2:

Lula (PT): 38%;

38%; Flávio Bolsonaro (PL): 19%;

19%; Ratinho Júnior (PSD): 9%;

9%; Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%;

7%; Romeu Zema (Novo): 5%;

5%; Branco/nulo: 17%;

17%; Não sabem/não responderam: 6%.

Cenário 3:

Lula (PT): 38%;

38%; Michelle Bolsonaro (PL): 23%;

23%; Ratinho Júnior (PSD): 8%;

8%; Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;

5%; Romeu Zema (Novo): 4%;

4%; Branco/nulo: 16%;

16%; Não sabem/não responderam: 5%.

Cenário 4: