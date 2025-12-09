Lula supera Tarcísio e os principais nomes bolsonaristas no 1º turno, aponta pesquisa
Presidente tem ampla margem sobre todos possíveis oponentes, segundo pesquisa Ipsos/Ipec
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa presidencial em 2026 em todos os cenários divulgados pela pesquisa Ipsos/Ipec desta terça-feira (9).
O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de dezembro, em 131 municípios. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos.
Cenário 1:
- Lula (PT): 38%;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%;
- Ratinho Júnior (PSD): 9%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
- Romeu Zema (Novo): 5%;
- Branco/nulo: 19%;
- Não sabem/não responderam: 8%.
Cenário 2:
- Lula (PT): 38%;
- Flávio Bolsonaro (PL): 19%;
- Ratinho Júnior (PSD): 9%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%;
- Romeu Zema (Novo): 5%;
- Branco/nulo: 17%;
- Não sabem/não responderam: 6%.
Cenário 3:
- Lula (PT): 38%;
- Michelle Bolsonaro (PL): 23%;
- Ratinho Júnior (PSD): 8%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
- Romeu Zema (Novo): 4%;
- Branco/nulo: 16%;
- Não sabem/não responderam: 5%.
Cenário 4:
- Lula (PT): 38%;
- Eduardo Bolsonaro (PL): 18%;
- Ratinho Júnior (PSD): 9%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%;
- Romeu Zema (Novo): 5%;
- Branco/nulo: 17%;
- Não sabem/não responderam: 6%.