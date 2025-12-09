TV 247 logo
      Lula supera Tarcísio e os principais nomes bolsonaristas no 1º turno, aponta pesquisa

      Presidente tem ampla margem sobre todos possíveis oponentes, segundo pesquisa Ipsos/Ipec

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa presidencial em 2026 em todos os cenários divulgados pela pesquisa Ipsos/Ipec desta terça-feira (9).

      O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de dezembro, em 131 municípios. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos.

      Cenário 1:

      • Lula (PT): 38%;
      • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%;
      • Ratinho Júnior (PSD): 9%;
      • Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
      • Romeu Zema (Novo): 5%;
      • Branco/nulo: 19%;
      • Não sabem/não responderam: 8%.

      Cenário 2:

      • Lula (PT): 38%;
      • Flávio Bolsonaro (PL): 19%;
      • Ratinho Júnior (PSD): 9%;
      • Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%;
      • Romeu Zema (Novo): 5%;
      • Branco/nulo: 17%;
      • Não sabem/não responderam: 6%.

      Cenário 3:

      • Lula (PT): 38%;
      • Michelle Bolsonaro (PL): 23%;
      • Ratinho Júnior (PSD): 8%;
      • Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
      • Romeu Zema (Novo): 4%;
      • Branco/nulo: 16%;
      • Não sabem/não responderam: 5%.

      Cenário 4:

      • Lula (PT): 38%;
      • Eduardo Bolsonaro (PL): 18%;
      • Ratinho Júnior (PSD): 9%;
      • Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%;
      • Romeu Zema (Novo): 5%;
      • Branco/nulo: 17%;
      • Não sabem/não responderam: 6%.

