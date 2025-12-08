Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno, diz Datafolha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de voto para a disputa presidencial de 2026. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (8), Lula aparece consolidado nos cenários de primeiro e segundo turno, embora registre uma alta rejeição, ao lado de Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível, mas que ainda pode registrar sua pré-candidatura até eventual veto oficial.

Lula amplia vantagem no 1º turno

No confronto com os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Júnior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Lula soma 41% das intenções de voto, acima dos 38% registrados em julho. Tarcísio aparece em segundo com 23%, seguido por Ratinho (11%), Caiado (6%) e Zema (3%). Votos brancos ou nulos somam 13%, e 3% não responderam.

Em um cenário com Michelle Bolsonaro (PL), Lula mantém 41%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 24%. Ratinho Junior registra 10%, Caiado 6% e Zema 5%. Brancos ou nulos alcançam 11%, e 2% não opinaram.

Disputas com Michelle e filhos de Bolsonaro

Nos embates com os filhos de Jair Bolsonaro, Lula amplia sua vantagem em relação ao levantamento anterior. Contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o presidente chega a 41%, enquanto o parlamentar marca 18%. Ratinho Junior aparece com 12%, Caiado com 7% e Zema com 6%. Em um cenário com o senador Com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula repete 41%, e o senador registra 18%. Ratinho chega a 12%, Caiado a 7% e Zema a 6%.

Num eventual e hipotético cenário com Jair Bolsonaro, Lula alcança 41%, ante 29% do ex-mandatário, que tinha 33% em julho. Ratinho surge com 9%, Caiado com 5% e Zema com 4%. Brancos ou nulos somam 10%.

Na pesquisa espontânea, Lula é citado por 24%, seguido por Jair Bolsonaro, mencionado por 7%. Tarcísio aparece com 2% e Ratinho, com 1%. A maioria — 54% — não citou nenhum nome.

Rejeição elevada atinge Lula e Bolsonaro

A rejeição também foi medida, e Lula e Bolsonaro dividem o topo do índice. Segundo o levantamento, 45% não votariam em hipótese alguma no ex-presidente hoje preso, e 44% rejeitam Lula no primeiro turno. Flávio Bolsonaro alcança 38% de rejeição, Eduardo 37% e Michelle Bolsonaro 35%. Romeu Zema e Ratinho Junior aparecem com 21%, Tarcísio com 20% e Caiado com 18%.

Tarcísio e Ratinho surgem como rivais mais competitivos

As simulações de segundo turno apontam Lula à frente de todos os oponentes testados. Os adversários mais próximos são Tarcísio de Freitas e Ratinho Junior.

Contra o governador paulista, Lula tem 47%, ante 42% de Tarcísio. Entre homens, há empate técnico, mas Lula abre vantagem entre mulheres e mantém desempenho superior entre eleitores de menor renda e menor escolaridade.

Num eventual segundo turno com Ratinho Junior, Lula registra 47%, e o paranaense, 41%. O Sul é a única região em que Ratinho aparece à frente, com vantagem de 57% a 31%. No Nordeste, Lula mantém larga liderança: 62% a 26%.

Simulações de 2º turno mantêm Lula na liderança

Em um embate com Michelle Bolsonaro, Lula chega a 50%, ante 39% da ex-primeira-dama. Contra Eduardo Bolsonaro, o petista tem 52%, enquanto o deputado marca 35%. No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula soma 51%, ante 36% do senador fluminense.

A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de dezembro com 2.002 entrevistados em 113 municípios, a pesquisa Datafolha tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.