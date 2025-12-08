Metade dos brasileiros não votaria em nome indicado por Bolsonaro, diz Datafolha

247 - A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (6), mostra um cenário desfavorável para o grupo político alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso e considerado inelegível por decisão do Supremo Tribunal Federal. O levantamento revela que 50% dos brasileiros não votariam em um candidato apoiado por ele.

Apenas 26% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza em um nome indicado pelo ex-presidente, enquanto 21% disseram que talvez o fizessem. Outros 3% não souberam responder. Os dados reforçam a queda significativa da capacidade de transferência de votos de Bolsonaro, elemento que durante anos sustentou a força eleitoral da direita.

O estudo também avaliou os nomes mais cotados dentro do campo bolsonarista para disputar a Presidência em 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lançado pelo pai como pré-candidato, é o menos desejado pelos eleitores: apenas 8% consideram que ele deveria liderar a chapa. A preferência interna é ocupada por Michelle Bolsonaro, com 22%, seguida por Tarcísio de Freitas (20%), Ratinho Jr. (12%) e Eduardo Bolsonaro (9%). Mesmo os nomes mais competitivos, porém, não conseguem ultrapassar a rejeição de metade da população a qualquer candidatura apadrinhada pelo ex-presidente.

Neste domingo (7), Flávio Bolsonaro declarou acreditar na união da direita para 2026 e apostou que a vitória começaria por São Paulo, “com uma diferença maior de votos do que em 2022”. Ele também afirmou que poderia abrir mão de disputar a Presidência caso avançasse a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, medida que beneficiaria o pai.

O levantamento expõe ainda a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre todos os adversários testados. Em um confronto direto com Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 51% contra 36%. Contra Tarcísio, o petista tem 47% frente a 42%, e diante de Michelle Bolsonaro, lidera por 47% a 39%. Já Eduardo Bolsonaro registra apenas 35%, enquanto Lula alcança 52%.

A pesquisa avaliou também índices de rejeição pessoal. Jair Bolsonaro lidera com 45%, seguido por Flávio (38%), Eduardo (37%) e Michelle (35%). Nomes fora do núcleo familiar, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr., Romeu Zema e Ronaldo Caiado, têm taxas menores, mas ainda insuficientes para ameaçar a dianteira de Lula nas simulações.

Nos cenários de primeiro turno, Lula mantém 41% das intenções de voto em todas as combinações apresentadas. Entre os candidatos da direita, Flávio e Eduardo Bolsonaro alcançam 18% cada, Michelle chega a 24% e Tarcísio marca 23%. Nenhum deles conseguiu romper a fragmentação do campo conservador ou demonstrar capacidade de consolidação.

Realizada entre 2 e 4 de dezembro com 2.002 entrevistados em 113 municípios, a pesquisa Datafolha tem margem de erro de dois pontos percentuais.