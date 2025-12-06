Lula tem 32% de ótimo e bom e 30% o veem como regular, aponta Datafolha

247 – A nova pesquisa Datafolha revela que o presidente Lula (PT) mantém um patamar sólido de avaliação positiva, com 32% dos brasileiros classificando seu governo como ótimo ou bom. Outros 30% veem a gestão como regular, segundo dados divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo. O índice de reprovação permanece em 37%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, o ótimo e bom era de 33%, e a avaliação regular marcava 28%, o que indica estabilidade no cenário político. O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 cidades entre os dias 2 e 4 de dezembro.

Crescimento em faixas estratégicas e manutenção do apoio histórico

Entre os grupos em que tradicionalmente o presidente apresenta maior força eleitoral, o desempenho segue acima da média nacional. Consideram o governo ótimo ou bom:

40% dos eleitores com 60 anos ou mais

44% dos menos escolarizados

43% dos nordestinos

40% dos católicos

Os números reforçam a estabilidade do apoio em segmentos que historicamente sustentam o campo progressista.

Além disso, quando a pesquisa avalia o trabalho pessoal de Lula, o resultado é ainda mais positivo: 49% aprovam sua atuação, contra 48% no levantamento anterior. A desaprovação permanece em 48%.

Impactos da política econômica e de medidas recentes

A concessão da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, anunciada pelo governo no período da pesquisa, já aparece de forma moderada nos números. Entre os brasileiros que recebem entre dois e cinco salários mínimos — público diretamente beneficiado — houve uma alta de quatro pontos na aprovação. Embora dentro da margem de erro do segmento, o movimento indica receptividade às medidas de alívio tributário.

Contexto político e disputas internacionais

A pesquisa foi realizada em meio a um ambiente de forte turbulência política. No período, Bolsonaro foi preso por violar a tornozeleira eletrônica, e o Supremo decretou o trânsito em julgado de sua condenação a 27 anos e três meses pela tentativa de golpe de 2022 — fatos que redesenham o cenário da direita e provocam disputas internas sobre sucessão.

No plano internacional, Lula avançou na reaproximação com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, após encontro na Malásia em outubro. A iniciativa contribuiu para a redução de tarifas impostas a produtos brasileiros, fortalecendo a diplomacia comercial do Brasil.

Estabilidade após meses de oscilação

Apesar das tensões no Congresso, em especial no Senado, e do impacto público de operações policiais no Rio de Janeiro, a pesquisa demonstra que o presidente sustenta uma base estável de apoio, bem superior à registrada no início do ano. Em fevereiro, seu governo havia atingido apenas 24% de ótimo/bom, o pior índice desde o início do mandato.

Hoje, Lula opera em um patamar mais confortável, ainda que distante dos recordes de seus governos anteriores — quando chegou a 72% de aprovação no segundo mandato — e acima do desempenho de Bolsonaro no mesmo período do turbulento 2021, marcado por pandemia e crise militar.

A estabilidade atual indica que, mesmo diante de um cenário político volátil, a avaliação do governo demonstra resiliência e manutenção de apoio entre amplos segmentos da população.