Lula participa de encontro de pontos de cultura e entrega veículos da saúde no Espírito Santo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (21), em Aracruz, no Espírito Santo, da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, evento retomado após 12 anos de interrupção. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto, responsável pela organização da agenda oficial.

Ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, Lula acompanhará as atividades da Teia Nacional, encontro que reúne agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos de diversas regiões do país.

A programação ocorre entre os dias 19 e 24 de maio no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, e inclui apresentações artísticas, oficinas, rodas de conversa, debates, encontros setoriais e uma feira de economia solidária. Também está prevista a realização do 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.

Durante o evento, o governo federal deve oficializar medidas voltadas ao fortalecimento das políticas culturais. Entre os atos previstos estão a assinatura do decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e a publicação de portarias relacionadas à regulamentação da Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares, além do Programa Festejos Populares do Brasil.

Lula também fará a entrega simbólica de placas de identificação para mais de 800 pontos de cultura representados no encontro. Segundo o governo federal, posteriormente o material será enviado aos mais de 16 mil pontos de cultura certificados em todo o país.

Outro anúncio previsto é a entrega de 89 unidades do programa MovCeus, iniciativa que leva equipamentos culturais itinerantes para regiões historicamente desassistidas. Os veículos são adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, espaços para oficinas e estrutura para cinema ao ar livre.

Além da agenda cultural, o presidente participará de entregas na área da saúde pública. Estão previstas a distribuição de 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde e de 11 vans vinculadas ao Programa Especial de Saúde do Rio Doce, ligado ao Novo Acordo do Rio Doce e coordenado pelo Ministério da Saúde.

O encontro será realizado no Sesc - Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa, localizado na Rodovia ES-010, Km 35, em Santa Cruz, distrito de Aracruz, no litoral norte capixaba.