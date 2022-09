Lula se reúne com empresários na terça-feira

Apoie o 247

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com empresários em São Paulo na noite de terça-feira, a cinco dias do primeiro turno da eleição presidencial.

O encontro está sendo organizado pela Esfera Brasil, organização que reúne empresários e empreendedores, e acontecerá na casa presidente do grupo, João Camargo. Segundo a Esfera, a expectativa é que participem 90 pessoas.

O petista, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto , tem buscado ampliar o leque de apoios que tem em um aceno ao voto útil para tentar eleger-se para um terceiro mandato já no dia 2 de outubro. Ele recentemente recebeu o apoio de ex-candidatos à Presidência, entre eles do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, num movimento que agradou o mercado financeiro.

AUXÍLIO SEM VOTO

Uma das principais apostas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Auxílio Brasil de 600 reais não tem rendido ao candidato à reeleição frutos em termos de ganho de terreno nas pesquisas.

Levantamento do Instituto FSB Pesquisa, encomendado pelo banco BTG Pactual , divulgado nesta segunda, apontou que, entre as pessoas que recebem o auxílio, a preferência por Lula aumentou 8 pontos em relação à semana passada, para 65%, enquanto entre os que não recebem, mas moram com alguém que recebe, o aumento foi de 6 pontos, para 64%.

Bolsonaro, por sua vez, tem 22% entre os que recebem (ante 20%) e 20% entre os que não recebem, mas moram com alguém que recebe (ante 34%).

