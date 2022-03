Mamãe Falei é alvo de 10 pedidos de cassação

O deputado estadual Arthur do Val deve começar a responder nesta semana, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei, é alvo de dez representações pela cassação do parlamentar, após ele fazer declarações sexistas ao dizer que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". A informação sobre o número de representações foi publicada nesta segunda-feira (7) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O parlamentar deve começar a responder nesta semana, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a representações que podem levar à perda do mandato. Presidente do conselho, Maria Lúcia Amary (PSDB) estimou que os trabalhos sejam concluídos dentro de dois meses.

Além da cassação do mandato, pena mais grave, o deputado Arthur do Val pode ser suspenso por um período determinado, o que também dependeria do aval no plenário da Alesp. No caso de penalidades mais leves, como advertência e censura, o Conselho de Ética pode aplicar diretamente a punição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O áudio do parlamentar gerou indignação na internet. Internautas acusaram o deputado de turismo sexual e pediram a cassação dele, assim como parlamentares mulheres e outros nomes da política.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE