Maricá vence prêmio global na maior feira imobiliária do mundo com complexo turístico sustentável

247 - Maricá conquistou destaque internacional nesta quinta-feira (12) ao vencer a MIPIM Awards, considerada uma das mais importantes premiações do mercado imobiliário global. O complexo turístico-residencial MARAEY foi reconhecido como o melhor megaempreendimento do mundo durante a feira realizada em Cannes, na França.

O projeto foi premiado por integrar preservação ambiental, vocação turística, inovação urbanística e potencial de transformação econômica. A MIPIM reúne anualmente investidores, gestores públicos e representantes do setor imobiliário de diversos países para discutir oportunidades de desenvolvimento e grandes projetos internacionais.

Reconhecimento internacional impulsiona Maricá

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, afirmou que a premiação reforça a projeção internacional do município e o potencial de novos investimentos para a cidade. “O MARAEY é um projeto mundial, reconhecido como o melhor megaempreendimento do mundo. Estamos aportando recursos para o desenvolvimento da cidade e esse é um projeto icônico, o maior investimento turístico do hemisfério sul. Estou muito feliz com o início das obras que se aproximam e a concretização desses sonhos”, declarou.

O CEO do MARAEY, Emilio Izquierdo Merlo, também destacou o significado do reconhecimento internacional. “Esse prêmio significa que Maricá está na rota dos grandes investimentos. Estamos atraindo capital estrangeiro, que está olhando para o desenvolvimento turístico sustentável da região. Isso é motivo de orgulho e de comemoração”, afirmou.

Projeto bilionário aposta em turismo sustentável

O empreendimento tem foco em turismo e educação e prevê investimentos estimados em R$ 4,5 bilhões em sua primeira fase. A expectativa é que o projeto gere arrecadação anual de aproximadamente R$ 485 milhões em impostos, contribuindo para fortalecer a economia local. A iniciativa integra uma estratégia de desenvolvimento que busca diversificar a matriz econômica de Maricá, com estímulo à geração de emprego, renda e expansão do setor turístico.

Agenda em Cannes amplia diálogo com investidores

Durante a programação da feira, Washington Quaquá recebeu no estande de Maricá o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. O encontro marcou uma aproximação entre as duas cidades e abriu espaço para discussões sobre possíveis parcerias.

A agenda institucional também incluiu reuniões com investidores, arquitetos, delegações internacionais e representantes empresariais interessados em conhecer os projetos apresentados pelo município.

“Tivemos reuniões importantes com arquitetos, investidores, potenciais construtivos que tiveram interesse em conhecer os projetos que nós apresentamos. As pessoas se interessaram muito pela capacidade de Maricá, seja de segurança pública, educação, saúde, transporte, pontos que atraem quem quer investir em um território”, avaliou o diretor de Planejamento da Codemar, Júlio César Urdangarin.

Entre as iniciativas apresentadas no evento estavam o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha, novos projetos hoteleiros, o Plaza Maricá Shopping e um hub logístico.

Cultura brasileira marca presença na feira

Além da premiação e das agendas institucionais, a participação de Maricá na MIPIM foi marcada por uma programação cultural voltada ao público internacional. Na manhã desta quinta-feira (12), o cantor Moacyr Luz se apresentou na área externa do estande ao lado da cantora maricaense Jô Borges.

No encerramento do dia, o Carnaval ganhou destaque. A escola de samba União de Maricá desfilou do estande do município até o auditório onde foi realizada a premiação do MARAEY. A programação cultural também contou com um novo show do cantor Neguinho da Beija-Flor, que encerrou as atividades do terceiro dia de feira.