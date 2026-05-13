Marina diz que definição sobre chapa ao Senado com Marcio França será discutida

247 — A deputada federal Marina Silva comentou na terça-feira (12) a possibilidade de formação de uma chapa governista para o Senado em São Paulo composta por ela própria, pela ex-ministra do Planejamento Simone Tebet e pelo ex-ministro do Empreendedorismo Marcio França.

A articulação ocorre no contexto da estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prevê o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo.

Antes da posse de Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marina afirmou a jornalistas que o grupo já possui avanços nas conversas sobre a composição da chapa.

“Está meio caminho andado com Haddad governador e Tebet no Senado, e logo vamos decidir sobre a segunda vaga ao Senado na Rede/Psol”, declarou.

A parlamentar também destacou o desempenho recente da Federação Rede/Psol em São Paulo e apontou perspectivas de crescimento eleitoral.

“Fomos ao 2o turno duas vezes em SP, temos 6 deputados federais e temos a possibilidade de ampliar”, disse.

Ao comentar a possível candidatura de Marcio França ao Senado, Marina afirmou que a disputa interna é legítima e defendeu o diálogo para definição da chapa.

“É legítimo que também Marcio França esteja se colocando”, afirmou.

“A melhor forma é a discussão”, acrescentou.