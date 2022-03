MBL apresenta nome do vereador Rubinho Nunes no lugar de Mamãe Falei como candidato ao governo de SP

Apoie o 247

ICL

247 - Lideranças Movimento Brasil Livre (MBL) apresentaram, nesta segunda-feira (7), o nome do vereador Rubinho Nunes (Podemos) como substituto do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Podemos), que retirou sua pré-candidatura após o vazamento de áudios de teor sexista - ele disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres" e, como consequência, enfrenta pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Os relatos do vereador foram publicados nesta segunda pela coluna Painel. "O pessoal entende que eu tenho um perfil executivo, sério, e que eu teria condições de fazer uma boa campanha. Como temos tempo, teríamos condições de criar uma campanha competitiva", afirmou o vereador. "No Podemos apenas teremos que apontar a substituição do nome. O próprio partido havia comunicado a gente poderia apontar um substituto depois do que aconteceu com o Artur", acrescentou. Os relatos dele foram publicados pela coluna

O deputado Arthur do Val tem pelo menos dez representações que pediram a cassação do mandato dele. Na internet, usuários acusaram o deputado de turismo sexual e pediram a cassação dele, assim como parlamentares mulheres e outros nomes da política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perfis ligados a grupos ultranacionalistas russos estão oferecendo até R$ 2 mil de recompensa pela "cabeça" do parlamentar em consequência dos áudios.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE