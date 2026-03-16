Médica morre após ser atingida por policiais no Rio

247 - A médica Andrea Marins Dias, de 61 anos, morreu após ser baleada durante uma perseguição policial na noite de domingo (15), no bairro de Cascadura, na Zona Norte da capital fluminense. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Segundo relatos de moradores e familiares, a vítima havia acabado de sair da casa dos pais, onde estava em visita pouco antes de ser atingida pelos disparos. O crime ocorreu por volta das 20h, quando Andrea trafegava pela Rua Palatinado, dirigindo um veículo modelo Corolla.

A principal linha de investigação aponta que o carro da médica pode ter sido confundido com o veículo utilizado por criminosos que estavam sendo perseguidos por policiais militares. Imagens registradas no local mostram o momento em que agentes abordam o automóvel e chegam a bater com um fuzil na porta do lado do motorista.De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, policiais do 9º BPM realizavam buscas por suspeitos de assaltos que estariam atuando na região. A corporação informou ter recebido denúncia de que os criminosos utilizavam um carro modelo T-Cross branco para cometer roubos.

Durante as diligências, os policiais teriam identificado um veículo com características semelhantes às descritas na denúncia em um ponto do bairro. Nas proximidades também estavam um Jeep e uma motocicleta.

Ainda segundo a PM, os agentes deram ordem para que os ocupantes dos veículos se apresentassem. No entanto, os automóveis deixaram o local, o que teria desencadeado uma perseguição pelas ruas da região. Ao passarem pela Rua Palatinado, ocorreu uma troca de tiros entre policiais e suspeitos.

Durante o confronto, Andrea foi atingida por disparos enquanto estava dentro do carro. A médica não resistiu aos ferimentos e morreu.A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência e esclarecer se houve erro na ação policial.