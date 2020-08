Menina de 10 anos violentada mostra alívio com prisão de tio estuprador: 'ainda bem'

247 - A criança de 10 anos que sofreu durante quatro anos uma série de estupros do tio e que passou por um procedimento no último domingo para interromper gestação, tratou com alívio a prisão do abusador.

Ela disse a uma enfermeira: "Ainda bem, porque o vovô pode sair para a rua agora".

Segundo reportagem do jornal O Globo, ela temia que o tio matasse seu avô e era essa ameaça que a impedia de denunciar os abusos que sofria, de acordo com o relato da avó a uma enfermeira.

O abusador foi preso nesta terça-feira (18) na cidade de Betim (MG). Afirmando que foram utilizadas "técnicas de inteligência e monitoramento" da polícia para a realização da prisão, o delegado Ícaro Ruginski disse que os familiares do homem não dificultaram a ação da polícia e, a princípio, não responderão criminalmente por terem abrigado o suspeito.

