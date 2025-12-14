Mesmo após justiça enquadrar Enel, SP amanhece com 160 mil imóveis sem energia

247 - A Grande São Paulo iniciou este domingo (14) pelo quinto dia consecutivo com cerca de 160 mil imóveis sem fornecimento de energia elétrica. A interrupção começou na terça-feira (9), após a passagem de um ciclone extratropical que provocou ventos intensos, queda de árvores e danos à rede elétrica em diversas regiões do estado.As informações são da CNN Brasil.

Segundo a concessionária Enel, responsável pela distribuição de energia, o fornecimento deve ser restabelecido até o fim deste domingo. A empresa informou pela manhã que o prazo anunciado no sábado (13) está mantido.Desde o início da crise, a situação atingiu grandes proporções. Nos dias 10 e 11, considerados o pico do problema, cerca de 2,2 milhões de clientes ficaram sem luz na área atendida pela Enel em São Paulo. Apenas desde segunda-feira (8), foram registrados mais de 1.600 chamados relacionados à queda de árvores, um dos principais fatores para os desligamentos em massa.

De acordo com a concessionária, o restabelecimento do serviço tem sido mais demorado em algumas localidades por envolver intervenções complexas, como a reconstrução da rede elétrica, substituição de postes e transformadores e, em determinados casos, a reinstalação de longos trechos de cabos.

A persistência da falta de energia provocou uma série de protestos ao longo da sexta-feira (12) e do sábado (13) em bairros da capital e da região metropolitana. No sábado, ainda havia cerca de 350 mil clientes sem luz. No bairro do Bixiga, na região central de São Paulo, moradores realizaram passeatas pelas ruas, registradas em vídeos que circularam nas redes sociais.

Clientes afetados relataram que buscaram atendimento junto à Enel desde os primeiros momentos da interrupção, mas afirmam que a empresa apresentou sucessivos prazos para a normalização do serviço sem cumpri-los. Além da falta de energia, muitos moradores também enfrentaram interrupções no abastecimento de água.Há ainda relatos de prejuízos financeiros. Um morador afirmou ter perdido todos os alimentos armazenados na geladeira, estimando o dano em cerca de R$ 900. Enquanto isso, órgãos de fiscalização e autoridades acompanham o caso, em meio a questionamentos sobre a capacidade de resposta da concessionária diante de eventos climáticos extremos.