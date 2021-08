Mesmo com habeas corpus do STJ, Paulo Galo segue preso

"Precisamos seguir atentos e vigilantes, pois o atraso no cumprimento do alvará de soltura do Galo pode indicar uma manobra para se decretar a sua prisão preventiva", diz mensagem publicado pelo perfil de Galo no Twitter edit

247 - O líder dos entregadores de aplicativos, Paulo Galo, preso por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato no dia 24/07, em São Paulo, segue preso em São Paulo, mesmo com habeas corpus deferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina sua soltura.

A informação foi divulgada na página oficial de Paulo Galo no Twitter. "Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter revogado a prisão temporária de Paulo Galo, há quase 06 (seis) horas, até o momento a Juíza Gabriela Bertoli não garantiu a soltura. Não há justificativa para tamanha demora. Precisamos seguir atentos e vigilantes, pois o atraso no cumprimento do alvará de soltura do Galo pode indicar uma manobra para se decretar a sua prisão preventiva. Não podemos aceitar mais violações aos seus direitos, que, na verdade, representam uma afronta à legislação e à Constituição Federal", diz a mensagem.

Galo foi preso provisoriamente em 28 de julho após se apresentar ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.