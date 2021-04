Ministério Público denuncia Fernando Cury por importunação sexual contra Isa Penna

Vítima do parlamentar, a deputada Isa Penna comemorou a decisão do MP. "Isso significa que o MP entende que Cury cometeu um crime" edit

Metrópoles com 247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) por importunação sexual contra a deputada estadual Isa Penna (PSol).

Em dezembro de 2020, Cury foi flagrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) se aproximando de Isa, que estava de costas para ele, e apalpando a lateral do corpo da parlamentar. Por unanimidade, a Alesp decidiu afastar Cury por 6 meses do cargo.

A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral de Justiça, Mário Sarrubbo. Como consequência, o deputado poderá responder criminalmente pelo ato se o Judiciário aceitar o caso.

Pelo Twitter, Isa Penna comemorou a decisão do MP. "Isso significa que o MP entende que Cury cometeu um crime - o de importunação sexual. Ou seja, que ele não é mais investigado, mas agora será processado!", disse a parlamentar.

A mulher do deputado Fernando Cury, Renata Meneguella Cury, usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para agredir a vítima do assédio. Ela se posicionou a favor do marido, e chamou Isa de "atriz" e "cara de santa".

Assista ao momento em que Fernando Cury apalpa o seio de Isa Penna:





