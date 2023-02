Morre advogado baleado pela própria arma em SP

Apoie o 247

247 - O advogado Leandro Mathias, 40 anos, atingido por um disparo da própria pistola enquanto acompanhava a mãe em uma ressonância magnética na capital paulista, em janeiro, não resistiu ao ferimento e morreu nesta segunda-feira (6). A Ordem dos Advogados do Brasil - seccional São Paulo (OAB-SP) divulgou a informação na 108ª Subseção de Cotia, na Grande São Paulo.

"É com profundo pesar que a OAB Cotia comunica a todos os colegas advogados a perda inesperada do nosso querido amigo e advogado. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família nesta momento de dor", escreveu no Instagram.

O disparo com o revólver aconteceu na região dos Jardins, bairro nobre da cidade de São Paulo (SP), em 16 de janeiro.

Advogado, Novaes também era favorável ao armamento da população para a redução da criminalidade, uma das principais propostas de Jair Bolsonaro (PL), ex-ocupante do Planalto. O número de pessoas com certificado de CAC aumentou 474% no governo dele.

