TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Mototáxi por aplicativo é liberado em SP após sanção de nova lei

      Regulamentação entra em vigor imediatamente e impõe regras rígidas para empresas, condutores e motos

      Mototáxi (Foto: Bruno Peres/Agência Brasi)

      TVT News - A cidade de São Paulo passou a permitir oficialmente o serviço de mototáxi por aplicativo. A liberação ocorreu após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionar integralmente, na terça-feira (9), a lei que regulamenta a atividade. O texto foi publicado no Diário Oficial hoje (10), colocando as novas regras em vigor de forma imediata. Saiba os detalhes na TVT News.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A sanção marca o fim de um impasse jurídico que se estendia havia meses. Depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a legislação municipal que proibia o serviço, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) declarou essa proibição inconstitucional e determinou que a Prefeitura regulamentasse o setor em até 90 dias. O prazo terminaria nesta quinta-feira (11). A nova lei foi assinada no limite dessa exigência.

      Regras mais rígidas do país

      A legislação aprovada impõe uma série de exigências para empresas, motociclistas e veículos, tanto para o serviço mediado por aplicativo quanto para operações independentes. As plataformas são obrigadas a buscar credenciamento prévio, que pode levar até 60 dias, e a custear equipamentos de segurança, seguro de acidentes pessoais e auxílio-funeral para passageiros, além de pontos de descanso e estacionamento para motociclistas.

      As empresas também devem manter limitadores de velocidade nos aplicativos e enviar dados de deslocamento, telemetria e ocorrências à Prefeitura. Cada condutor poderá registrar apenas uma moto por plataforma.

      Para atuar, o motociclista precisa ter mais de 21 anos, CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada) há pelo menos dois anos, CNPJ ativo (inclusive como MEI), exame toxicológico atualizado e conclusão de um curso especializado de 30 horas. Também não pode ter infrações gravíssimas no último ano ou condenações por crimes de trânsito ou contra a mulher. Em caso de lesão corporal grave ou homicídio doloso contra passageiro, o cadastro será cassado.

      As motos devem ter até oito anos de fabricação, entre 150 cilindradas e 400 cilindradas, placa vermelha, alças metálicas para carona, proteção para pernas e motor, além de antena corta-pipa.

      Operação limitada e diversas proibições

      Apesar da liberação, o serviço não poderá atuar em boa parte das vias da capital. A circulação é vetada no minianel viário (a área do rodízio), nas Marginais, no corredor Norte-Sul e em qualquer via de trânsito rápido. Faixas exclusivas de ônibus, ciclovias e ciclofaixas também estão proibidas.

      Mototáxis não poderão transportar menores de 18 anos e ficam impedidos de operar durante chuva intensa, vendavais, enchentes ou períodos de baixa visibilidade.

      Descumprimentos podem gerar multas diárias que variam de R$ 4 mil a R$ 1,5 milhão.

      Prefeitura fala em segurança; empresas apontam “proibição disfarçada”

      O prefeito Ricardo Nunes afirma que a regulamentação rígida é necessária devido ao aumento de mortes de motociclistas na cidade, que sofreu uma alta de 20% entre 2023 e 2024, passando de 403 para 483 casos; e ao custo de atendimento a vítimas de traumas, estimado em R$ 35 milhões anuais. Ele acusa as plataformas de darem prioridade ao lucro e resistirem a medidas de segurança.

      As empresas, representadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), afirmam que o projeto viola decisões do STF e ”inviabiliza” a operação do mototáxi por aplicativo em São Paulo. A entidade critica sobretudo a exigência de placa vermelha, as restrições de circulação e o credenciamento que pode tardar dois meses, argumentando que essas medidas equiparam indevidamente o serviço digital ao mototáxi tradicional e contrariam a legislação federal.

      Segundo a Amobitec, o setor já utiliza ferramentas avançadas de segurança, como telemetria e monitoramento em tempo real, e vê a regulamentação como uma “proibição indireta” que tende a manter o serviço fora das ruas, apesar de tecnicamente liberado.

      Artigos Relacionados

      Tags