MP analisa duas denúncias contra 'prefeito tiktoker'

247 - O Ministério Público de São Paulo iniciou apuração após denúncias que envolvem a administração municipal de Sorocaba e a produção de conteúdo com possível uso indevido de recursos públicos. O caso ganhou repercussão após relatos sobre a criação de uma situação artificial em via pública. A informação foi publicada nesta sexta-feira (24) pelo Portal G1.

O MP-SP abriu investigação com base em duas representações que apontam supostas irregularidades envolvendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e um vídeo com participação do prefeito Rodrigo Manga.

Denúncias citam uso de servidores e equipamentos

As representações foram apresentadas pelo ex-prefeito José Crespo e pelo vereador Raul Marcelo (Psol). Em uma das denúncias, o parlamentar afirma que cerca de dez servidores do Saae participaram da criação de um “buraco fake” em uma rua, com apoio de retroescavadeira e outros equipamentos públicos.

O vereador sustenta que o episódio pode configurar irregularidade administrativa. “O prefeito deve ser investigado sob a ótica da lei de improbidade administrativa, posto que tem auferido vantagens e renda com o acervo da Prefeitura e da administração indireta, isto é, com a utilização de servidores, maquinários, dentre outros elementos públicos”, afirma.

Pedido de apuração rápida

O ex-prefeito José Crespo apresentou representação por meio do Instituto de Cidadania e Políticas Públicas (ICPP). Ele destacou a necessidade de atuação imediata das autoridades para garantir a preservação das provas.

“O caso exige providências céleres. Provas digitais são mutáveis. Registros eletrônicos podem ser apagados, alterados ou ocultados. Ordens internas podem ser posteriormente produzidas, ajustadas ou reinterpretadas. Por isso, a utilidade da atuação ministerial depende da rápida preservação das evidências”, escreveu.

Investigação em andamento

O Ministério Público analisa os elementos apresentados nas denúncias e avalia possíveis desdobramentos jurídicos. A apuração busca esclarecer se houve uso indevido de recursos públicos e eventual violação de normas administrativas.

Outro lado

A prefeitura afirmou que "a vala foi aberta por equipe do Saae/Sorocaba, para obra de manutenção em rede de esgoto". "Houve troca de abraçadeira danificada e os trabalhos foram concluídos no mesmo dia, seguido da recomposição do pavimento da via, conforme protocolos operacionais. A intervenção ocorreu a partir de solicitação de serviço devidamente registrada pela autarquia. Todas essas ordens seguem fluxo interno de controle, garantindo rastreabilidade das demandas e das intervenções realizadas."