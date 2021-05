MP denuncia mãe de Henry e Jairinho por homicídio triplamente qualificado e tortura

O promotor responsável pelo caso ainda pediu que a prisão temporária do casal seja convertida em prisão preventiva edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta quinta-feira (6) o padrasto do menino Henry Borel, o vereador Dr. Jairinho (sem partido), por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança. A mãe, Monique Medeiros, também foi denunciada nos mesmos termos.

O MP-RJ considerou como qualificadoras do assassinato o motivo torpe, a impossibilidade de defesa da vítima e o meio cruel. "As investigações da polícia mostraram que Henry foi morto por Jairinho acreditar que a criança atrapalhava a relação do casal (Monique e Jairinho)", disse o promotor Marcos Kac, responsável pelo caso.

O promotor pediu que a prisão temporária do casal seja convertida para prisão preventiva.

