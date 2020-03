MP entra com ação contra Silas Malafaia para impedir cultos no Rio

247 - Depois de desautorizar publicamente autoridades de saúde ao se recusar a fechar suas igrejas, o empresário Silas Malafaia virou alvo de uma ação cível pública ingressada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nesta quinta-feira 19, informa o jornalista Ancelmo Gois, do Globo. Também é alvo da ação a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC).

“O pedido imediato é para que ambos não realizem cultos em todas as sedes da ADVEC no estado do Rio enquanto perdurarem as medidas restritivas à formação de aglomeração de pessoas. Sugere ainda multa diária de R$ 10 mil em caso do descumprimento da medida. A ação é liderada pela 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital”, noticia o colunista.

A ação é apresentada pouco depois de Malafaia desafiar autoridades a fecharem suas igrejas e ainda a se comparar a um médico, ao afirmar que protegerá seus fiéis do coronavírus. Em um culto, Malafaia incentivou os cerca de 350 fiéis a continuarem a frequentar a igreja, “lugar de maior proteção”, segundo ele. “Não vou entrar nessa paranoia”, afirmou ainda, minimizando os riscos da pandemia.