Mulher arrastada na marginal tietê passa por nova cirurgia

247 - A jovem Taynara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, passou por uma nova cirurgia e apresenta evolução no quadro clínico. As informações foram confirmadas à CNN, veículo que revelou novos detalhes sobre o caso brutal ocorrido no último fim de semana.

Segundo o advogado da vítima, Dr. Wilson Zaska, Taynara permanece internada na UTI do Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Apesar da gravidade, ela responde bem ao tratamento e seu estado é considerado estável. Conforme relatou o defensor, “não há previsão de alta médica”. A família foi informada sobre a condição da jovem, que é mãe de dois filhos — ambos estão sendo preservados.

A vítima sofreu múltiplos ferimentos, passou por transfusões de sangue e teve as duas pernas amputadas abaixo dos joelhos. A equipe médica ainda avalia a necessidade de novas intervenções cirúrgicas, embora não haja confirmação oficial sobre próximas etapas do tratamento.

Vídeos registraram o atropelamento e o arrasto

O caso ganhou repercussão após a divulgação de dois vídeos. O primeiro, obtido pela CNN Brasil, mostra Taynara caminhando na rua com um homem na manhã de sábado (29). Cerca de 30 segundos depois de saírem do ângulo da câmera, o atropelamento é registrado: o motorista passa com o veículo por cima da mulher e a arrasta pela via.

Um segundo vídeo, filmado por um motorista que trafegava pela Marginal Tietê, mostra a vítima sendo arrastada por uma longa distância. Taynara foi socorrida em estado muito grave e levada ao Hospital Vereador José Storopolli, onde permanece entubada e sob cuidados intensivos.

Suspeito foi preso em hotel na zona leste

O motorista identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso na noite de domingo (30). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele era procurado por tentativa de feminicídio. A pasta afirma que o suspeito teve a intenção de atropelar e matar a vítima.

Douglas foi localizado em um hotel na Vila Prudente, zona leste da capital. De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser abordado, ele “investiu violentamente” contra um dos policiais e tentou tomar a arma do agente antes de ser contido.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime, enquanto a família aguarda a recuperação de Taynara e reforça os cuidados com os filhos da jovem.